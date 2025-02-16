США задали ЕС вопросы по разрешению конфликта в Украине

Reuters опубликовало список вопросов США к ЕС по урегулированию на Украине

США направили Евросоюзу список вопросов по урегулированию конфликта на Украине, среди которых готовность к отправке войск и усилению санкций. Перечень опубликовало агентство Reuters.

Американская сторона уточняла у европейских союзников, что потребуется от США для обеспечения гарантий безопасности Украины. Также у ЕС спросили, какие из стран блока готовы направить свои войска в республику и в каком количестве.

Судя по списку, рассматривается возможное участие третьих стран, сроки и места размещения войск. Уточнялись меры, к которым должны быть готовы США и их союзники в случае нападения на размещенные на Украине войска.

В документе подняли вопросы об усилении санкций против России и контроле за их соблюдением. США интересовались дополнительными мерами — такими, как поставки вооружения и техники, — усиливающими позиции Киева в переговорном процессе.

Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что Украину и Евросоюз пригласят на переговоры по урегулированию конфликта.