Глава Европейского совета Антониу Кошта проводит опрос среди стран — членов ЕС, чтобы составить список возможных военных и оружейных поставок, которые Евросоюз мог бы предоставить Украине в качестве гарантий безопасности в случае мирного урегулирования конфликта. Об этом сообщила британская газета Financial Times .

«Кошта опрашивает 27 столиц ЕС, чтобы составить список того, что блок готов коллективно предоставить Украине в плане войск и вооружения, что могло бы служить в качестве гарантий безопасности для обеспечения соблюдения любого мирного соглашения», — отметили авторы публикации.

В прошлом году пресс-бюро Службы внешней разведки России предупреждало, что западные страны намерены развернуть на территории Украины так называемый миротворческий контингент численностью около ста тысяч человек. В СВР считают, что это приведет к фактической оккупации страны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что размещение миротворцев возможно только с согласия всех сторон конфликта. По его словам, говорить о возможности появления миротворцев на территории Украины пока преждевременно.

Ранее США передали Евросоюзу перечень вопросов, касающихся урегулирования конфликта на территории Украины. Американская сторона также хотела узнать у европейских союзников, что потребуется от Штатов для обеспечения гарантий безопасности для Украины.

В Белом доме также уточнили, что не будут возражать, если европейские государства станут закупать у Штатов оружие для Украины.