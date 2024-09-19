Следствие установило связь между покушениями на Татарского и Прилепина

Следователи выяснили, что теракты в отношении писателя Захара Прилепина и военкора Владлена Татарского проплачивались из одного источника. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В зале Второго Западного окружного военного суда огласили материалы о исследованиях финансовых операций Александра Пермякова, которого обвиняют в подрыве машины Прилепина.

Следствие выявило связь между покушением на писателя и подрывом статуэтки, врученной Татарскому. Дарья Трепова, устроившая теракт в петербургском кафе, получила деньги от того же лица, что и Пермяков.

Ранее Александр Пермяков, обвиняемый в покушении на Прилепина в мае 2023 года, признал свою вину. Он прошел диверсионную подготовку на Украине и планировал после теракта уехать из России по фальшивым казахстанским документам. Специалисты в момент задержания обнаружили на руках у подсудимого следы гексогена, с помощью которого дистанционно подорвали автомобиль писателя.