Обвиняемый в покушении на Прилепина признал вину

Обвиняемый в покушении на Прилепина Пермяков признал вину в суде

Александр Пермяков, обвиняемый в покушении на писателя Захара Прилепина, признал вину в суде. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко .

Петренко рассказала, что подсудимый прошел диверсионную подготовку на Украине, после чего прибыл в Россию. Покинуть страну должен был по поддельным казахстанским документам, но его успели задержать. Экспертизы доказали причастность Пермякова к преступлению. Его подельника объявили в розыск.

«Сам он также полностью признал вину», — отметила представитель СК.

Судить Пермякова будут по статьям о теракте, незаконном обороте взрывчатки, обучении для террористической деятельности, а также подделке документов.

Покушение произошло 6 мая прошлого года. На пути следования автомобиля писателя в Нижегородской области взорвалась бомба. Прилепин получил ранения, а его охранник Александр Шубин погиб на месте.