Следы взрывчатки нашли на руке обвиняемого в покушении на Прилепина

Эксперты обнаружили следы взрывчатки на теле Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на писателя Захара Прилепина. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала второго Западного окружного военного суда.
«Смыв с левой руки Пермякова показал, что на его руках в момент задержания были следы взрывчатого вещества — гексогена», — заявил прокурор.
По его словам, на месте преступления обнаружили детали взрывного устройства. Его привели в действие дистанционно.
Покушение на Прилепина произошло 6 мая 2023 года. Писатель получил травмы, его охранник погиб на месте. СК сообщил, что Пермяков действовал не один, а с сообщником. Подсудимый признал вину.
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