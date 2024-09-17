Следы взрывчатки нашли на руке обвиняемого в покушении на Прилепина

ТАСС: на руке обвиняемого в покушении на Прилепина нашли следы гексогена

Эксперты обнаружили следы взрывчатки на теле Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на писателя Захара Прилепина. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала второго Западного окружного военного суда.

«Смыв с левой руки Пермякова показал, что на его руках в момент задержания были следы взрывчатого вещества — гексогена», — заявил прокурор.

По его словам, на месте преступления обнаружили детали взрывного устройства. Его привели в действие дистанционно.

Покушение на Прилепина произошло 6 мая 2023 года. Писатель получил травмы, его охранник погиб на месте. СК сообщил, что Пермяков действовал не один, а с сообщником. Подсудимый признал вину.