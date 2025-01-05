Следователи приступили к осмотру тела погибшего в ДНР журналиста Мартемьянова

Следователи начали осматривать тело журналиста «Известий» Александра Мартемьянова, погибшего из-за атаки ВСУ по автомобилю с журналистами в Донецкой Народной Республике. Об этом со ссылкой на источник сообщило РИА «Новости» .

Сотрудники СК прибыли в донецкий морг для проведения следственных мероприятий.

Украинские боевики вечером 4 января с помощью БПЛА ударили по гражданскому автомобилю, в котором находились представители прессы. Машина двигалась по трассе Донецк — Горловка, далеко от линии боевых действий.

В результате атаки погиб Мартемьянов, пострадали корреспонденты РИА «Новости» Максим Романенко и Михаил Кевхиев, а также сотрудники других изданий. Журналисты возвращались в Донецк после съемки последствий обстрелов в Горловке.

Глава Донецка Алексей Кулемзин заявил, что работа Мартемьянова стала символом смелости и непоколебимости духа. По его словам, военкор посвятил свою жизнь поискам правды.