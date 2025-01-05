Работа корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова, погибшего при ударе беспилотника ВСУ, стала символом смелости и непоколебимости духа. Об этом заявил глава Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале .

«Этой ночью в результате атаки дрона противника на трассе Донецк — Горловка погиб журналист Александр Мартемьянов, чья жизнь была посвящена поиску правды. Память о нем останется в наших сердцах навсегда», — написал Кулемзин.

Во время атаки беспилотников-камикадзе российские журналисты возвращались в Донецк после съемки последствий обстрелов в Горловке. Украинские военные намеренно ударили по машине с гражданскими, которая находилась далеко от линии боевых действий.

Ранее в зоне спецоперации погиб редактор телеканала «Известия» Максим Елисеев. В 2022 году он отправился в ЛНР в качестве добровольца.