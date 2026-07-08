Следком арестовал граждан Украины, расстрелявших российских военных на ЗАЭС

СК: убийцы троих российских военных на ЗАЭС в 2022 году находятся под арестом

Четверо граждан Украины, которые в 2022 году расстреляли троих российских военных на территории Запорожской атомной станции, находятся под арестом. Об этом доложили главе Следственного комитета Александру Бастрыкину на оперативном совещании в Луганске.

Артема Давыдова, Максима Поцелуева, Анатолия Руденко и Дмитрия Носенко задержали, а затем взяли под стражу в мае 2026 года. Расследование их деяний продолжают.

Ранее сотрудники ФСБ арестовали в Крыму двух мужчин, которые передавали украинским спецслужбам сведения о военных объектах в регионе. Следователи возбудили против обоих уголовные дела о государственной измене и заключили их под стражу.