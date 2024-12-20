Попытка Орбана уговорить Зеленского обменять 700 пленных провалилась

Украина отвергла предложение Венгрии об обмене 700 военнопленными с Россией. Премьер-министр Виктор Орбан заявил об этом на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе, сообщило РИА «Новости» .

«Я не вижу препятствий тому, чтобы стороны договорились об обмене нескольких сот военнопленных, скажем, по 700», — сказал он.

Орбан сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский отверг это предложение. Венгерский премьер напомнил, что именно жизнь человека является самой большой европейской ценностью, о которых так много говорили в последнее время.

О том, что киевский режим в хамской манере отказался от обмена пленными, сообщил на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя. Он сказал, что российская сторона передала список из более чем 600 имен, но украинские власти безапелляционно отвергли эту инициативу.