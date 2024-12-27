Национальная разведывательная служба Южной Кореи заявила, что украинские военные взяли в плен солдата армии КНДР. Об этом сообщило агентство Yonhap .

«Благодаря обмену информацией в режиме реального времени с разведывательной организацией дружественной страны был подтвержден захват раненого северокорейского солдата», —уточнили разведчики.

По их данным, в плен военный попал якобы в Курской области. Причем украинская сторона никаких данных об этом не предоставляла.

Кроме того, власти Южной Кореи утверждают, что сейчас в зоне проведения СВО на Украине находятся примерно 11 тысяч военных из КНДР.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее не ответил на вопрос о якобы 30 северокорейских военных, погибших под Курском, и переадресовал его министерству обороны.