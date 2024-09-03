Скончалась пострадавшая после атаки БПЛА по жилому комплексу в Саратове

Минздрав: умерла пострадавшая после атаки БПЛА на ЖК Volga Sky в Саратове

Пострадавшая после атаки беспилотника жительница 40-этажного жилого комплекса Volga Sky в Саратове скончалась. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональный Минздрав.

«Скончалась», — указали в пресс-службе ведомства.

Женщина умерла в больнице. Украинские боевики атаковали Саратовскую области беспилотниками в ночь на понедельник, 26 августа. Обломки сбитых БПЛА повредили элитный жилой комплекс Volga Sky в Саратове и многоэтажный дом в Энгельсе.

В результате украинской атаки пострадали четыре человека. Женщину увезли в больницу в тяжелом состоянии. По данным Telegram-канала Baza, 40-летняя пострадавшая получила минно-взрывное ранение, многоскольчатый перелом костей левого предплечья, вывих локтевой кости слева и пневматоракс грудной клетки. Врачи боролись за ее жизнь, однако спустя восемь дней женщина умерла в больнице.