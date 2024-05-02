ВКС России уничтожили украинскую пусковую установку ЗРК «Ирис-Т» | 360°

Спецоперация 02 мая 2024, 20:25 ВКС России уничтожили украинскую пусковую установку ЗРК «Ирис-Т» Минобороны: ВКС РФ уничтожили ракетным ударом пусковую установку ЗРК «Ирис-Т» РИА «Новости»

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Военно-космические силы России ракетным ударом поразили пусковую установку зенитно-ракетного комплекса ВСУ «Ирис-Т» немецкого производства. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Цель обнаружили и уничтожили в районе населенного пункта Островерховка Харьковской области.

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Опубликованная ведомством видеосъемка с разведывательного дрона зафиксировала вход военных специалистов в кабину боевого управления системы, ракетный удар по ЗРК, вызвавший детонацию боеприпасов и столб дыма, а также возгорание находившегося рядом склада.

Ранее сообщалось, что группировка российских войск «Север» выследила и уничтожила американские РСЗО HIMARS, отправленные на усиление ВСУ под Харьков. По западной технике нанесли упреждающий удар с помощью ОТРК «Искандер» и РСЗО «Торнадо-С».