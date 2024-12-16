США сократили поставки ракет Украине после аудита

США стали отправлять гораздо меньше противотанковых ракет Javelin Украине. Об этом сообщило РИА «Новости » .

Сокращение поставок связано с тем, что последний аудит Пентагона выявил неверную инвентаризацию ракет после передачи их Украине.

После начала СВО Америка в течение нескольких месяцев перебрасывала много оружия украинкой стороне. Например, число противогазовых систем достигло 8,5 тысячи к августу 2022 года.

По данным отчета Минобороны США, 67% оборонных изделий, отправленных на Украину в 2022 году, не отследили. При этом большое количество техники, в том числе Javelin, оказались не у ВСУ. Предполагается, что вооружения утеряли, уничтожили или израсходовали.

Анонимный источник американского журнала Newsweek предположил, что часть поставленной техники могла перейти в другие места, например в Иран.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Украина получит много нового оружия от США, в том числе танки и ракеты ATACMS. Также он отметил, что Белый дом отправит ей 155-миллиметровые снаряды, дроны и бронетехнику.