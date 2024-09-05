Склад вспыхнул в Гомеле после падения сбитого беспилотника

МЧС Белоруссии: в Гомеле загорелся склад после падения сбитого дрона

В Гомеле произошел пожар на складе после падения сбитого БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Белоруссии.

Там уточнили, что загорелось кирпичное здание склада. Прибывшие на место спасатели потушили огонь.

В результате случившегося никто не пострадал. Однако пламя повредило пять квадратных метров кровли.

Ночью жители Гомеля слышали звуки взрывов. Затем они заметили полыхающий предмет в небе.

Позже начальник Главного штаба и первый замкомандующего ВВС и войсками ПВО республики, полковник Сергей Фролов сообщил, что прошедшей ночью дроны нарушили государственную границу Белоруссии. Дежурные силы противовоздушной обороны сбили все воздушные цели.