Минобороны Белоруссии подтвердило нарушение государственной границы беспилотниками

Фото: РИА «Новости»

Минувшей ночью беспилотники нарушили государственную границу Белоруссии. Об этом сообщил начальник Главного штаба — первый замкомандующего ВВС и войсками ПВО республики полковник Сергей Фролов, его слова привело Минобороны страны.

«Сегодня ночью, 5 сентября, был зафиксирован факт нарушения Государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве, предположительно, беспилотными летательными аппаратами», — указал он.

Дежурные силы противовоздушной обороны ликвидировали все цели. Сколько их было, а также кому принадлежали дроны, в министерстве не уточнили.

Жители Гомеля услышали взрывы ночью 5 сентября. Затем горожане заметили полыхающий предмет в небе. Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов подчеркнул, что мониторинговые ресурсы указали на заход беспилотника в воздушное пространство Белоруссии. По его словам, информации о разрушениях на земле пострадавших не поступало.

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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