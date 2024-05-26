Склад вооружения ВСУ уничтожили в ТЦ Харькова

ТАСС: в Харькове уничтожили командный пункт и склад оружия ВСУ в ТЦ

Российские военные уничтожили склад вооружения украинской армии, размещенный в торговом центре в Харькове. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«В Харькове ВСУ используют тактику „живого щита“ — устроили военный склад и командный пункт в торговом центре, который был выявлен нашей разведкой. По военному объекту в ТЦ „Эпицентр“ нанесен ракетный удар», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, военный объект уничтожили.

Фото и видео с клубами дыма, поднимающегося над торговым центром, опубликованные украинскими ресурсами, выложил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры „rvvoenkory“».

Ранее в Харьковской области из-за ночных взрывов получили повреждения железнодорожные колеи, здания, нерабочие грузовые вагоны и вагон электропоезда.

До этого в сети появилось видео с уничтожением иностранных наемников под Львовом в марте этого года. В результате ракетного удара по Яворовскому полигону погибли и были ранены около 30 боевиков из Франции, Германии, Польши и Великобритании.