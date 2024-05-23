Уничтожение иностранных наемников под Львовом попало на видео

В Сети появилось видео пожара в пункте дислокации Вооруженных сил Украины после ракетного удара России. Сообщается, что удар был нанесен в конце марта 2024 года.

В ролике, опубликованном в Telegram-канале Dambiev , видны горящие армейские кровати и остатки палаток. По информации канала, на видео запечатлен результат ракетного удара по Яворовскому полигону в марте этого года.

Тогда в пункте дисклокации погибли и были ранены около 100 военнослужащих. В том числе, около 30 наемников из стран НАТО: Франции, Польши, Германии и Британии. Кроме того, ракетный удар уничтожил 15 бронемашин.

В январе Вооруженные силы России нанесли удар по пункту временной дисклокации иностранных наемников в Харькове. Тогда, по данным Минобороны России, удалось уничтожить более 60 боевиков из Франции. Около 20 наемников получили ранения и были госпитализированы. Здание, где дислоцировались военные, было полностью разрушено.