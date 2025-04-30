Склад в Муроме загорелся из-за упавшего дрона

В Муроме из-за падения обломков беспилотника произошел пожар на складе. Об этом заявил губернатор Владимирской области Александр Авдеев в своем Telegram-канале .

«Зафиксирован прилет нескольких беспилотников, они подавлены средствами РЭБ», — отметил он.

Из-за дронов повреждения получили два здания. Первое строение загорелось, огнеборцы локализовали пожар. Второе пострадало незначительно, добавил губернатор. На местах ЧП работают специалисты.

Ранее российские военные нейтрализовали новый реактивный беспилотник ВСУ в Луганской Народной Республике. Редкая модель ударного аппарата из карбона имеет форму «крыла» и может преодолевать до 500 километров.

Скорость БПЛА достигает 200 километров в час, он также способен нести до 20 килограммов груза.

В ночь на 30 апреля украинские боевики атаковали с помощью дронов город Рыльск в Курской области. Взрывы прогремели в Солнцевском и Поныровском районах. Врио губернатора Александр Хинштейн подтвердил, что из-за БПЛА пострадали 45-летний мужчина и 21-летняя девушка.