Склад в Донецке пострадал от осколков сбитой украинской ракеты

Осколки ракеты ВСУ, сбитой системой ПВО в Донецке, повредили кровлю складского помещения гражданского предприятия. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

«Зафиксированы повреждения кровли и остекления одного из складских помещений ООО „Мастер-Торг“ по улице Бахметьева», — отметили в СЦКК.

За минувшие сутки ВСУ 18 раз обстреляли территорию республики, выпустив 57 различных боеприпасов. Повреждения получили четыре объекта гражданской инфраструктуры.

Утром стало известно, что силовики задержали в Донецке агента украинской разведки, который планировал совершить теракт.

В сентябре ВСУ нанесли удар по рынку «Сокол» в Донецке. В результате атаки три человека погибли, еще пятеро местных жителей попали в больницу. Украинские военные использовали для атаки «натовское» оружие.