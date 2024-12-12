Склад в Донецке пострадал от осколков сбитой украинской ракеты
СЦКК: осколки сбитой украинской ракеты повредили крышу склада в Донецке
Осколки ракеты ВСУ, сбитой системой ПВО в Донецке, повредили кровлю складского помещения гражданского предприятия. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
«Зафиксированы повреждения кровли и остекления одного из складских помещений ООО „Мастер-Торг“ по улице Бахметьева», — отметили в СЦКК.
За минувшие сутки ВСУ 18 раз обстреляли территорию республики, выпустив 57 различных боеприпасов. Повреждения получили четыре объекта гражданской инфраструктуры.
Утром стало известно, что силовики задержали в Донецке агента украинской разведки, который планировал совершить теракт.
В сентябре ВСУ нанесли удар по рынку «Сокол» в Донецке. В результате атаки три человека погибли, еще пятеро местных жителей попали в больницу. Украинские военные использовали для атаки «натовское» оружие.