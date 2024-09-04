Три человека погибли и пятеро пострадали из-за удара ВСУ по рынку в Донецке

Глава ДНР Пушилин: ВСУ ударили по рынку в Донецке, три человека погибли

Фото: РИА «Новости»

Три человека стали жертвами удара ВСУ по рынку «Сокол» в Донецке. Еще пятеро получили ранения, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.

«Погибли двое мужчин и одна женщина», — уточнил он.

По словам Пушилина, украинские боевики атаковали рынок с помощью артиллерии калибра 155 миллиметров.

Также ВСУ ударили по поселку Абакумова, сообщил глава ДНР. При сбросе взрывоопасного предмета с БПЛА пострадала девушка 2004 года рождения. Всем раненым оказывают необходимую медицинскую помощь.

В результате атаки два автобуса получили повреждения. Всего ВСУ ударили девять раз, выпустив более 15 боеприпасов.

Утром 4 сентября пресс-служба МЧС сообщила о пострадавшем из-за атаки дрона спасателе. Во время удара специалисты тушили загоревшийся сухостой в Горловке.

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