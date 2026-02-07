Склад компании Roshen на Украине попал под удар ВС России

Склад компании Roshen в городе Яготин Киевской области атаковал беспилотник типа «Герань», что привело к крупному пожару. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на данные местных соцсетей.

По данным военных источников, на территории склада ремонтировали и собирали технику для украинской армии, включая беспилотные летательные аппараты, а также хранили военное имущество.

Помимо этого, мониторинговые каналы зафиксировали взлет стратегической авиации России. Вероятно, планируется массированный ракетный удар.

По сообщениям в Сети, Украину сейчас атакуют десятки ударных беспилотников. Ситуация на ряде направлений остается напряженной.

Ранее российские военные уничтожили пункты дислокации инженерных подразделений ВСУ в Харьковской области.