Российские военные уничтожили пункты дислокации инженерных подразделений ВСУ в Белом Колодезе Харьковской области. Об этом РИА «Новости» сообщили в силовых структурах.

«В Белом Колодезе комплексным ударом уничтожены пункты дислокации инженерных подразделений ВСУ», — заявил собеседник агентства.

Враг лишился до взвода личного состава, в том числе офицеров.

Силовики также сообщили, что ВСУ сосредоточили рекордное количество расчетов БПЛА в Сумской области. Цель — остановить группировку войск «Северов».

За сутки ВСУ потеряли более 280 военных, 10 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, артиллерийское орудие и пять складов с материальными средствами.