Снаряд поразил в Киеве объект компании Roshen, принадлежавшей бывшему президенту Украину Петру Порошенко. На фабрике собиралось оборудование для ВСУ, сообщил в своем телеграм-канале военный эксперт Борис Рожин.

Последствия атаки попали на видео. Специалист предположил, что ВС России ударили по фабрике не беспилотником, а ракетами «Искандер».

«На ее территории противник осуществлял сборку различного оборудования в интересах ВСУ, включая беспилотники. Также объект использовался для хранения военного имущества», — отметил эксперт.

Ранее Порошенко заподозрили в желании занять место во власти с помощью продвижения бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Если тот выиграет президентские выборы, предпринимателя могут назначить главой правительства или выбрать в качестве ключевого политического союзника.

Экс-лидер республики заявлял, что Залужный имеет высокие шансы на победу в предвыборной гонке.