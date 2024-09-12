Склад боеприпасов украинской армии уничтожили в Черниговской области

Военнослужащие Росгвардии совместно с Минобороны уничтожили склад боеприпасов украинской армии в Черниговской области. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Находясь в приграничном районе Брянской области, военные проводили воздушную разведку и обнаружили через границу боевиков ВСУ, а недалеко от них — взводный опорный пункт с хозяйственной постройкой и боеприпасами.

Операторы Росгвардии направили на цель FPV-дроны. Там начался пожар, а через несколько минут снаряды сдетонировали.

Ранее расчет беспилотников ведомства помог артиллеристам уничтожить группу украинских пехотинцев в Луганской Народной Республике. Кроме того, офицер Росгвардии рассказал, как в зоне спецоперации пеленгуют сигналы иностранных сим-карт и находят вражескую артиллерию.