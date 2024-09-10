Росгвардия помогла артиллеристам уничтожить группу пехоты ВСУ в ЛНР

Расчет беспилотников Росгвардии помог артиллеристам уничтожить бронемашину и группу пехотинцев ВСУ в Луганской Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Служащие обнаружили в ЛНР группу противника и передали ее координаты артиллеристам. Цели удалось успешно поразить.

Офицер Росгвардии рассказал, что по долгу службы они проводят воздушную и радиоэлектронную разведку, чтобы выявить, где находится техника и живая сила противника, а также его пособники и агентура.

«Часто пеленгуем сигналы иностранных сим-карт, в том числе из Польши, Швеции, Англии, США и Австралии. Координаты таких „скоплений“ передаем командованию», — добавил он.

Кроме того, расчеты помогают уничтожать вражескую артиллерию. По словам оператора, ее можно выявить даже по траектории снарядов. Он рассказал, как однажды на экране случайно увидел летящий вражеский снаряд.

«При повторном просмотре замедлил прокрутку видео, определил траекторию боеприпаса, после чего направил по „следу“ наш беспилотник. Через несколько километров обнаружил САУ противника, передал ее координаты начальнику», — заявил он.

Вскоре установку уничтожили.

В конце августа инженеры Росгвардии обезвредили часть снаряда РСЗО HIMARS, упавшую у Курской АЭС.