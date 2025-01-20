СК завел дело после обстрела ВСУ села Бехтеры

После удара ВСУ по территории школы в селе Бехтеры Херсонской области СК возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство двух и более лиц и умышленном повреждении имущества. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По данным следствия, украинские боевики утром 20 января обстреляли кассетными боеприпасами прилегающую к школе территорию. В результате атаки ранения получили не менее 25 мирных жителей, в том числе четверо несовершеннолетних.

«Следственный комитет России устанавливает конкретных лиц из числа представителей ВСУ, причастных к совершению этого преступления», — подчеркнула Петренко.

Информацию о пострадавших подтвердил пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко. Раненых отвезли в Скадовскую центральную районную больницу.

Губернатор Владимир Сальдо опубликовал снимки с места ЧП. По его словам, ВСУ ударили по селу, когда школьники шли на занятия.