Число пострадавших от атаки ВСУ по школе в Херсонской области выросло до 25

Из-за обстрела территории школы в селе Бехтеры Херсонской области ранения получили 25 человек, в том числе четверо детей. Об этом «Известиям» заявил пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко.

«На данный момент число пострадавших возросло до 25, из них четверо детей», — отметил он.

Ранее в пресс-службе губернатора Херсонской области Владимира Сальдо сообщали о 19 пострадавших.

Украинские боевики обстреляли село Бехтеры Голопристанского муниципального округа кассетными боеприпасами. Губернатор опубликовал фотографии с последствиями удара, возле учебного заведения зафиксировали два прилета. ВСУ атаковали село, когда школьники шли на занятия. Пострадавших госпитализировали в Скадовскую центральную районную больницу.

Сенатор Игорь Кастюкевич рассказал, что из-за удара пострадали дети, директор школы и охранник. При необходимости пострадавших школьников перевезут в Москву, добавил он.