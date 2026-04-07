СК завел дело после атаки ВСУ на школу в Запорожье

Правоохранители завели уголовное дело о террористическом акте после атаки ВСУ на школу в Запорожской области утром 7 апреля. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

Следствие установило, что украинские боевики провели артиллерийский обстрел, а также ударили несколькими дронами по территории школы в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского района.

От полученных ранений скончался первый замглавы администрации Каменско-Днепровского муниципального округа, который помогал ученикам эвакуироваться. Пострадали еще семь человек, из них четверо — дети.

Правоохранители провели осмотр места ЧП, зафиксировали разрушения и изъяли предметы, имеющие значение для расследования. Лица, причастные к преступлению, устанавливаются.

Ранее стало известно, что дрон ВСУ также атаковал приехавшую к пострадавшим в школе в Запорожье скорую помощь.