СК завел дело о теракте после удара ВСУ по Керченскому полуострову

Уголовное дело о теракте завели российские следователи после удара украинских боевиков по Керченскому полуострову. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко .

Она подчеркнула, что расследованием займутся криминалисты Главного следственного управления

«Возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с массированной атакой украинских вооруженных формирований по объектам гражданской инфраструктуры на Керченском полуострове», — сказала Петренко.

Представитель ведомства напомнила, что украинские боевики ударили по Керченскому полуострову и паромной переправе через Керченский пролив беспилотниками. Атака привела к жертвам и пострадавшим среди мирного населения.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате ночного налета БПЛА погибли четыре человека, еще 28 жителей республики получили ранения различной степени тяжести.

По данным Минобороны, в ночь на 21 июня дежурные средства ПВО сбили над российскими регионами 239 беспилотников, запущенных с территории Украины.