СК завел дело о теракте после удара ВСУ по Керченскому полуострову
Уголовное дело о теракте завели российские следователи после удара украинских боевиков по Керченскому полуострову. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Она подчеркнула, что расследованием займутся криминалисты Главного следственного управления
«Возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с массированной атакой украинских вооруженных формирований по объектам гражданской инфраструктуры на Керченском полуострове», — сказала Петренко.
Представитель ведомства напомнила, что украинские боевики ударили по Керченскому полуострову и паромной переправе через Керченский пролив беспилотниками. Атака привела к жертвам и пострадавшим среди мирного населения.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате ночного налета БПЛА погибли четыре человека, еще 28 жителей республики получили ранения различной степени тяжести.
По данным Минобороны, в ночь на 21 июня дежурные средства ПВО сбили над российскими регионами 239 беспилотников, запущенных с территории Украины.