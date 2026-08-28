СК возбудил уголовное дело о теракте после атак ВСУ на Ярославскую область

Следователи возбудили уголовное дело о теракте после атаки украинских военных на гражданские объекты в Ярославской области. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко .

Удары беспилотников пришлись на несколько населенных пунктов в регионе. В Ярославском районе дрон взорвался у рейсового автобуса — один человек погиб, еще несколько пострадали.

В Ярославле боеприпас попал в жилой дом, ранив женщину. Также повреждения получили объект промышленности, детские сады и жилые многоэтажки. Число раненых пока уточняется. Сейчас следователи работают на местах, собирают улики.

«Очередные умышленные преступления в отношении мирных жителей показывают жесткость и цинизм представителей киевского режима», — подчеркнули в ведомстве.

Как уточнял губернатор Ярославской области Михаил Евраев, при ударе БПЛА пострадали 27 человек.