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    СК возбудил уголовное дело о теракте после атак ВСУ на Ярославскую область

    Фото: РИА «Новости»

    Следователи возбудили уголовное дело о теракте после атаки украинских военных на гражданские объекты в Ярославской области. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

    Удары беспилотников пришлись на несколько населенных пунктов в регионе. В Ярославском районе дрон взорвался у рейсового автобуса — один человек погиб, еще несколько пострадали.

    В Ярославле боеприпас попал в жилой дом, ранив женщину. Также повреждения получили объект промышленности, детские сады и жилые многоэтажки. Число раненых пока уточняется. Сейчас следователи работают на местах, собирают улики.

    «Очередные умышленные преступления в отношении мирных жителей показывают жесткость и цинизм представителей киевского режима», — подчеркнули в ведомстве.

    Как уточнял губернатор Ярославской области Михаил Евраев, при ударе БПЛА пострадали 27 человек.