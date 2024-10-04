СК возбудил уголовное дело из-за подрыва машины сотрудника ЗАЭС

Следственный комитет начал расследовать уголовное дело по факту убийства сотрудника Запорожской АЭС, отвечавшего за безопасность объекта. Он погиб из-за подрыва автомобиля, сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, злоумышленники 4 октября заложили под машину, припаркованную в Энергодаре, самодельную взрывчатку. Взрыв произошел в районе бульвара Каштанова.

Взрывное устройство сработало, когда сотрудник ЗАЭС сел в салон автомобиля. Мужчина скончался от полученных травм в больнице.

По данным администрации ЗАЭС, в результате подрыва машины погиб сотрудник станции и председатель Совета депутатов города Энергодара Андрей Короткий. В пресс-службе выразили уверенность, что его убийство заказала украинская сторона. Позже ГУР Украины опубликовало кадры с подрывом машины.