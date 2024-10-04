ГУР Украины показало видео с подрывом машины сотрудника ЗАЭС

В Энергодаре подорвали автомобиль сотрудника Запорожской АЭС Андрея Короткого, в результате теракта он погиб. Пресс-служба главного управления разведки Mинобороны Украины опубликовала видеозапись со взрывом.
На кадрах видно, как белый легковой автомобиль взорвался во время движения по проезжей части. В ведомстве также уточнили, что взрыв произошел примерно в 07:00.
Информацию о смерти Короткого подтвердила пресс-служба ЗАЭС. Там же сообщили, что сотрудника ядерного объекта подорвали по заказу украинской стороны.
Директор ЗАЭС Юрий Черничук осудил теракт. Он назвал нападение на сотрудников, занимающихся безопасностью ядерного объекта, безрассудным шагом. Администрация станции пообещала оказать помощь семье погибшего.
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