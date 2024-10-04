Сотрудник Запорожской АЭС погиб в результате теракта

Сотрудник Запорожской АЭС, бывший председатель совета депутатов города Энергодар Андрей Короткий стал жертвой теракта. Его автомобиль подорвали по заказу украинской стороны, сообщила пресс-служба энергетического объекта.

По ее информации, Короткий погиб от полученных из-за взрыва травм. Директор ЗАЭС Юрий Черничук назвал случившееся ужасающим и бесчеловечным террористическим актом.

«Нападение на сотрудников, обеспечивающих безопасность ядерного объекта — это безрассудный, запредельный шаг», — отметил он.

Руководство ЗАЭС выразило соболезнования близким погибшего и пообещало оказать семье необходимую помощь.

Ранее украинские боевики с помощью БПЛА подорвали два грузовика в Белгородской области, на трассе Белгород — Шебекино — Волоконовка. В результате погиб один из водителей. Второй получил минно-взрывную травму и ушибленную рану головы.