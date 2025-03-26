СК возбудил уголовное дело из-за атаки ВСУ на объект «Курскэнерго»

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте из-за атаки украинского беспилотника на объект «Курскэнерго». Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Она добавила, что следствию предстоит установить всех причастных к этому преступлению.
По данным Минобороны, накануне украинский дрон атаковал объект в Хомутовском районе, несмотря на слова Владимира Зеленского о принятии российско-американских договоренностей. После этого начали каскадом отключаться электростанции. В результате более четырех тысяч местных жителей остались без света.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские военные продолжают соблюдать приказ Верховного главнокомандующего и не бьют по украинским энергетическим объектам.
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