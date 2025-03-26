ВСУ продолжили атаковать российские энергообъекты, несмотря на слова Зеленского

Киевский режим нанес удары по энергетической инфраструктуре России, несмотря на публичное заявление президента Украины Владимира Зеленского о принятии российско-американских договоренностей, которых стороны достигли на переговорах в Эр-Рияде 24 марта. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ночь на 26 марта силы ПВО сбили два украинских дрона в районе мыса Тарханкут. Они летели на наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа.

В Брянской области ВСУ атаковали объект филиала ПАО «Россети Центр — Брянскэнерго». Из-за этого произошло отключение высоковольтной линии и без электричества остались жители Комаричского района.

Также днем 25 марта в Курской области после атаки украинского беспилотника произошло каскадное отключение ряда подстанций. Пострадало электроснабжение больше четырех тысяч жителей Хомутовского района.

«Киевский режим делает все для срыва достигнутых российско-американских договоренностей», — отметили в Минобороны.

На прошедших в Эр-Рияде переговорах Россия и США согласовали список объектов, подпадающих под действие временного прекращения огня по энергосистеме.