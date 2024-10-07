Следственный комитет возбудил уголовное дело против украинских боевиков, обстрелявших эвакуационные пункты в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, боевики, находясь в Большесолдатском районе, открыли огонь по эвакуационным пунктам из РСЗО, повредив жилые дома, автомобили и социальные объекты. Предстоит установить имена виновных в этом преступлении.

Многие жители Курской области уже рассказали о зверствах украинских боевиков и наемников в регионе. Например, жительница села Кульбаки сообщила, что ВСУ сбрасывают на дома зажигательную смесь с беспилотников, в результате выгорают целые улицы.

Кроме того, боевики зверски издевались над жителем села Черкасское Поречное и после пыток повесили его в церкви.