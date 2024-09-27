Украинские националисты зверски издевались над мужчиной в Курской области, а затем повесили в церкви. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал свидетель случившегося.

Он объяснил, что ранее жил в селе Черкасское Поречное Суджанского района Курской области. В ночь с 6 на 7 августа ему с семьей удалось оттуда уехать.

«Но там в своем доме остался племянник, нажитого ведь жалко. Думал, что ВСУ не тронут его, но они издевались, били. Потом затащили в церковь и повесили», — сказал мужчина.

Показания свидетеля зафиксировали военные следователи. Они уже ведут производство по факту проникновения украинской армии в приграничные районы Курской области. Уголовное дело квалифицируется по статьям о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, незаконном ношении боеприпасов и оружия, убийстве и террористическом акте.

Ранее стало известно, что российские бойцы ликвидировали пункт управления беспилотниками ВСУ под Курском.