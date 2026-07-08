СК установил виновного в смерти 365 жителей Мариуполя

Бывший руководитель Национальной гвардии Украины Юрий Лебедь причастен к массовым преступлениям против мирных жителей Мариуполя. Об этом доложили главе Следственного комитета Александру Бастрыкину на оперативном совещании в Луганске.

В 2022 году Лебедь отдал приказ не выпускать из города мирных граждан, чтобы использовать их в качестве живого щита. Тех, кто пытался выйти, украинские националисты убивали.

Жертвами выполнения преступного приказа стали не менее 365 человек. Также были разрушены 45 тысяч жилых домов и социальных объектов.

В отношении экс-главы Нацгвардии вынесли постановление. Его обвинили в жестоком обращении с гражданским населением и объявили в международный розыск.

Также на совещании сообщили, что четверо граждан Украины, расстрелявшие троих российских военных на ЗАЭС в 2022 году, находятся под арестом. Их задержали и заключили под стражу в мае 2026 года.