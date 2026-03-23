РИА «Новости»: «Азов» призвал дезертировать бойцов из других частей ВСУ

Националистическое подразделение «Азов»*, официально входящее в состав ВСУ как 3-я отдельная штурмовая бригада, выступило с призывом к украинским военнослужащим дезертировать из своих нынешних частей. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщил источник РИА «Новости» в российских силовых структурах.

По данным российских спецслужб, на официальных медиаресурсах бригады появились публикации, в которых солдатам других подразделений предлагается бросать свои позиции для перехода в состав «Азова»*.

Подобная тактика, по сути, является прямым подстрекательством к дезертирству, так как официальный перевод между частями в украинской армии крайне затруднен и требует длительного бюрократического согласования.

Предположительно, националисты используют агрессивный маркетинг, обещая новобранцам лучшее обеспечение и «привилегированный» статус по сравнению с обычными пехотными бригадами.

Это не первый случай, когда элитные или националистические формирования пытаются пополнить свои ряды за счет других подразделений. Ранее к аналогичным действиям призывало руководство 33-го отдельного штурмового полка и командиры подразделения «Кракен»**.

В феврале 2026 года из «Азова»* внезапно без вести пропали 124 человека.

*Организация признана террористической и запрещена в России.

**Националистическое диверсионное подразделение «Кракен» сформировано на базе полка «Азов»*, признанного террористической организацией и запрещенного в России.