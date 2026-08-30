СК России возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на Белгород

Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело о террористическом акте после атаки украинских военных на гражданские объекты Белгорода. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Следствие установило, что 9 августа украинские вооруженные формирования атаковали Белгород с использованием беспилотных летательных аппаратов. Удары пришлись по жилым многоэтажкам, административным зданиям и объектам социальной инфраструктуры. В результате атаки погибли и пострадали мирные жители, в том числе дети.

Уголовное дело возбудили по статье 205 УК РФ о террористическом акте. В ведомстве подчеркнули, что нападавшие целенаправленно били по объектам, не связанным с военной деятельностью, и тем самым пренебрегли безопасностью гражданского населения и нормами международного права.

«Следственный комитет России проведет полное и всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего, установит и привлечет к ответственности всех без исключения лиц, причастных к совершению преступления», — сообщила Петренко.

Ранее губернатор Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что в результате атаки на Белгород погибли два человека, в том числе 16-летний подросток. Еще 12 получили ранения.