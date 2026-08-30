Два человека погибли при атаке ВСУ на Белгород

Украинские неонацисты атаковали Белгород, погибли два человека и еще 12 получили ранения. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Александр Шуваев.

«На территории одного из коммерческих объектов города погибли мужчина и 16-летний подросток. <…> Еще 12 человек получили ранения. Среди них семь подростков 16 и 17 лет», — уточнил глава региона.

Подростков доставили в детскую областную клиническую больницу, один из них находится в тяжелом состоянии. Троих взрослых — в Белгородскую областную клиническую больницу. Медики оценили состояние двоих из них как тяжелое.

Губернатор добавил, что еще двоих пострадавших, один из которых также находится в тяжелом состоянии направили в горбольницу № 2 Белгорода. В это медучреждение доставили мужчину с осколочными ранениями рук, пострадавшего на территории одного из административных зданий.

По словам Шуваева, в результате ракетной атаки украинских неонацистов также произошли возгорания в семи складских помещениях. Экстренные службы работают на местах ЧП.

Ранее Минобороны сообщило, что силы ПВО в течение дня сбили 54 БПЛА ВСУ над Россией.