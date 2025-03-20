Бусаргин показал фото последствий налета БПЛА на Энгельс

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин опубликовал в Telegram-канале снимки последствий атаки дронов ВСУ на Энгельс. В результате налета БПЛА в больнице выбило стекла и повредился кислородный трубопровод.

Поток пациентов по экстренной помощи временно перераспределили на другие больницы. В течение дня специалисты проведут восстановят окна, чтобы медучреждение заработало в прежнем режиме.

«Пациентов и сотрудников Энгельсской городской клинической больницы № 1 перевели из помещений, в которых выбило окна в результате атаки БПЛА», — отметил губернатор.

Из-за БПЛА пострадала женщина, ее состояние оценили как удовлетворительное. Позже за медпомощью обратился еще один житель города.

От удара дронов ВСУ также пострадали два детсада и школа — в зданиях выбило стекла. Занятия в учебных заведениях 20 марта будут проходить дистанционно. Губернатор подчеркнул, что профильные службы проведут восстановительные работы в ближайшее время.