Украинские военные, сбегая из Курской области, превратили села в руины, заминировали территории и разграбили дома местных жителей. О вопиющих зверствах ВСУ рассказал в интервью mk.ru репортер финской газеты Кости Хейсканен.

Стерты с лица земли

По его словам, масштабы разрушений и зверств поражают своей бесчеловечностью. Хейсканен рассказал, что поселения вокруг Суджи практически полностью стерты с лица земли. Сам город пострадал меньше, поскольку ВСУ использовали его как опорный пункт.

Сгоревшие автомобили, добавил репортер, разбросаны на всей трассе от областного центра до Суджи. Многие местные, по словам финна, не смогли выбраться из зоны боев и умерли от голода, жажды или болезней.

Устраивали человеческое «сафари»

Журналист сообщил также, что украинские военные устраивали по всей округе «сафари». Они охотились на людей и выбрасывали в озера тракторы и другую технику, лишая людей шанса восстановить хозяйство.

Более того, Хейсканен утверждает, что ВСУ заманивали детей сладостями. Финский журналист предположил, что украинцы хотели использовать несовершеннолетних как защиту от обстрелов.

Отступление украинских сил сопровождалось, по данным репортера, чудовищными преступлениями. Военные Украины жгли автомобили с водителями внутри, насиловали девушек.

Тела обматывали взрывчаткой

Хейсканен рассказал и о хитроумных ловушках ВСУ: мины маскировали под обычные батарейки, а тела погибших солдат обматывали взрывчаткой, чтобы их нельзя было убрать.

Особое впечатление на Хейсканена произвели одичавшие свиньи, сбежавшие с ферм. Эти животные, по его словам, поедают тела погибших украинских военных и совершенно не боятся людей.

При бегстве ВСУ, как рассказал журналист, бросали дорогостоящее оборудование и поджигали технику, включая западные боевые машины, чтобы она не попала в руки российских сил.

Ранее выяснилось, что украинцы бросали и раненых при отступлении.