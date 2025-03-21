Более 40 вэсэушников приговорили к тюремным срокам за преступления в Курской области

СК: более 45 боевиков ВСУ осудили за преступления в курском приграничье

Более 45 украинских боевиков осудили за преступления, совершенные в Курской области. Еще 58 фигурантов остаются под следствием, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По ее данным, ведомство возбудило более 735 уголовных дел в связи с преступлениями ВСУ в курском приграничье. Следователи также заочно предъявили обвинения восьми командирам бригад, участвовавшим в рейдах.

С 2022 года жертвами действий украинской армии стали 167 мирных жителей региона, еще 500 получили ранения.

«Разрушено и повреждено несколько тысяч объектов гражданской инфраструктуры. По фактам этих и других преступлений возбуждено 736 уголовных дел», — добавили в пресс-службе.

Ранее ведомство отметило, что во вторжении в Курскую область участвовали иностранные наемники. Ведомство расследует дела в отношении граждан Великобритании, Грузии, Парагвая, Дании, Перу, Колумбии и других стран. Некоторым из них уже вынесли обвинительные приговоры.