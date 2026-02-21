Российские войска ликвидировали казармы украинских боевиков в районе села Писаревка в Сумской области. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры сообщило РИА «Новости» .

«Комбинированным ударом уничтожены казармы операторов БПЛА 225-го отдельного штурмового полка ВСУ в районе населенного пункта Писаревка в Сумской области», — отметил собеседник издания.

В результате атаки украинская армия понесла потери. В числе ликвидированных военнослужащих были в том числе «медийные» боевики.

Ранее штурмовики из российской группировки войск «Восток» пресекли попытки ВСУ закрепиться в селе Криничное Запорожской области. ВС России захватили позиции противника и удержали рубеж у железнодорожной линии. Все контратаки украинской армии провалились.

Стрелок с позывным Ангарский уточнил, что важное значение в боях сыграли беспилотники. Село Криничное имеет важное значение благодаря своему расположению. Подразделения 218-го танкового полка 5-й армии получили доступ к железнодорожной магистрали.