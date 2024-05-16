«Ситуация невероятно отчаянная». В США рассказали о положении ВСУ | 360°

16 мая 2024, 21:23
«Ситуация невероятно отчаянная». В США рассказали о положении ВСУ
Госдеп США: положение ВСУ стало «невероятно отчаянным»
Украинские войска оказались в критической ситуации. Об этом заявил заместитель официального представителя Государственного департамента США Ведант Патель.
«Очевидно, что ситуация невероятно отчаянная», — заявил он.
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При этом, по его словам, западная военная помощь поможет изменить ситуацию на поле боя.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил в неудачах ВСУ на харьковском направлении «весь мир», и, в частности, Соединенные Штаты, которые, по его словам, долгое время тормозили поставки вооружений.
В четверг, 16 мая, глава Минэкономики Украины Юлия Свириденко заявила, что отменила указ о предоставлении брони от мобилизации для курьеров и букмекеров. Теперь им придется пойти служить в ВСУ.
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