Системы ПВО за сутки сбили четыре «Фламинго» и почти тысячу беспилотников

Системы ПВО за сутки сбили 10 управляемых авиационных бомб, три снаряда РСЗО HIMARS, четыре крылатые ракеты «Фламинго» и 992 беспилотника. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке .

Общее число БПЛА, уничтоженных с начала специальной военной операции, превысило 164 тысячи.

Только за ночь средства противовоздушной обороны ликвидировали 555 вражеских беспилотников над 19 регионами и акваторией Азовского моря.

Особенно активно противник пытался атаковать столичный регион. По словам губернатора Андрея Воробьева, ранения получили 17 человек, в том числе двое детей. Все экстренные и оперативные службы области работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность жителей.