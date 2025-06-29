Системы ПВО за ночь уничтожили над регионами три дрона

Дежурные средства противовоздушной обороны нейтрализовали ночью три беспилотника ВСУ над тремя регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Дроны перехватили в Курской и Ростовской областях, а также в Республике Крым.

Губернатор Юрий Слюсарь подтвердил атаку БПЛА под Ростовом-на-Дону. Он отметил, что беспилотник сбили в Куйбышевском районе. Обошлось без пострадавших и повреждений.

В ночь на 28 июня военные ликвидировали над регионами 31 дрон. Аппараты поразили в Крыму, Брянской, Смоленской, Орловской, Белгородской и Калужской областях, а также в Краснодарском крае и над акваториями Черного и Азовского морей.

Налет БПЛА также зафиксировали утром 28 июня — с 6:45 до 8:00 средства ПВО уничтожили дроны в трех регионах. Атаке подверглись Брянская и Орловская области, а также Крым.