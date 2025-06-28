Системы ПВО уничтожили ночью над регионами 31 дрон

Средства противовоздушной обороны нейтрализовали за ночь 31 украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Военные сбили девять БПЛА над республикой Крым, шесть — над Брянской областью, пять — над Смоленской, семь — над акваторией Черного и Азовского морей. По одному беспилотнику также уничтожили под Орлом, Белгородом, Калугой и Краснодаром.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что украинские боевики пытались атаковать промышленное предприятие в Новокуйбышевске. В результате налета БПЛА никто не пострадал, на место ЧП прибыли сотрудники оперативных служб.

В этот же день об атаке беспилотников рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз. Из-за дронов пострадали четыре человека, их госпитализировали. В результате взрыва повреждения получили более десяти домов.