Системы ПВО сбили утром 8 беспилотников над тремя регионами

Средства противовоздушной обороны нейтрализовали утром над регионами восемь дронов ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Аппараты уничтожили в период с 6:45 до 8:00. По данным оборонного ведомства, четыре беспилотника ликвидировали под Орлом, три — под Брянском. В Республике Крым перехватили один БПЛА.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил информацию о налете дронов. По его словам, обошлось без пострадавших. На месте работают оперативные и экстренные службы.

В ночь на 28 июня над российскими регионами отбили атаку 31 дрона. Беспилотники зафиксировали в Смоленской, Орловской, Белгородской, Брянской, Калужской областях, в Крыму, Краснодарском крае и над акваториями Черного и Азовского морей.